Движение затруднено на Волгоградском проспекте из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Волгоградском проспекте в Москве затруднено из-за столкновения пяти машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

По данным департамента, авария произошла в районе дома 128. Движение транспорта в сторону центра и области затруднено на шесть километров. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.

Ранее водитель автомобиля марки Hyundai погиб после того, как врезался в мачту городского освещения в Краснопахорском районе ТиНАО. Авария произошла в районе дома 28 в ДНП "Мастер".

По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.