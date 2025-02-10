10 февраля, 16:05Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 16
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"
Число пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом в Чугуевском районе Приморья выросло до 16, сообщает телеграм-канал регионального УМВД России.
По данным правоохранителей, дорожная авария произошла около 08:40 10 февраля. Водитель грузового тягача столкнулся с междугородним автобусом рейса Чугуевка – Заветное на 6-м километре трасы Уборка – Самарка – Ариадное.
В свою очередь, прокуратура региона уточнила, что у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, который столкнулся с автобусом. По факту ДТП организована проверка.
По данным СК, в настоящее время возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
О ДТП стало известно утром 10 февраля. Тогда сообщалось, что в результате столкновения тягача и пассажирского автобуса пострадали 15 человек. ДТП произошло на заснеженном спуске, лесовоз перекрыл движение в обе стороны.
До этого на Южнобутовской улице Москвы произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса маршрута С936. В результате пострадали 4 человека.
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