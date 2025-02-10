15 человек пострадали в ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья"

15 человек пострадали в результате столкновения тягача и пассажирского автобуса в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья", – указано в сообщении.

ДТП произошло на заснеженном спуске, лесовоз перекрыл движение в обе стороны. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Региональный Минздрав сообщает, что 15 человек доставили в Чугуевскую центральную районную больницу, где врачи провели их осмотр. Четыре человека были госпитализированы, а еще один в крайне тяжелом состоянии был переведен в Арсеньевскую горбольницу.

Ранее на Южнобутовской улице Москвы случилось ДТП с участием автомобиля и автобуса маршрута С936. В результате пострадали 4 человека. Уточнялось, что автомобилист мог выехать на запрещающий сигнал светофора и не пропустить автобус, из-за чего и произошло столкновение.

