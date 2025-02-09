09 февраля, 19:46Происшествия
Один человек погиб в аварии в ТиНАО
Фото: depositphotos/TakeAr
Автомобиль Hyundai врезался в мачту городского освещения в Краснопахорском районе ТиНАО, водитель погиб. Об это сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Инцидент случился в районе дома 28 в ДНП "Мастер". Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением.
Ранее на Южнобутовской улице Москвы случилось ДТП с участием автомобиля и автобуса маршрута С936. В результате пострадали 4 человека. Уточнялось, что автомобилист мог выехать на запрещающий сигнал светофора и не пропустить автобус, из-за чего и произошло столкновение.