Новости мира: лайнер совершил жесткую посадку и перевернулся в Торонто

Появились новые кадры крушения самолета в Торонто. Сначала у него разрушилась стойка шасси, потом оторвалось крыло, а через несколько метров борт перевернулся. По последним данным, пострадали 18 человек. Лайнер выполнял рейс из Миннеаполиса. Всего на борту находились 80 пассажиров. Причины жесткой посадки еще выясняют. По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохой погоды. При этом начальник пожарной службы аэропорта заявил, что взлетно-посадочная полоса была сухой.

Как минимум 10 человек, в том числе 7-летний ребенок, погибли на юго-востоке США. Мощный шторм накрыл сразу несколько штатов и спровоцировал масштабные наводнения. Без электричества остались около 40 тысяч домов. Кроме того, в Теннесси прорвало дамбу, в результате чего затопило ближайшие поселки. В соседнем Кентукки произошел транспортный коллапс, разрушены сотни жилых домов. Под воду ушли также Арканзас и Вирджиния.

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