Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. На Нижегородской улице, в доме 94, загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажки. Очевидцы засняли, как из окна вырывается сильное пламя.

На место ЧП прибыли пожарные. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

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