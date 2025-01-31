ANTARA: на Бали задержали гражданина РФ, подозреваемого в вооруженном ограблении

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На Бали задержан россиянин, которого подозревают в причастности к вооруженному ограблению. Об этом сообщает индонезийское агентство ANTARA.

Как утверждают журналисты, инцидент с вооруженным ограблением произошел в декабре прошлого года. Потерпевший в момент нападения находился в своем авто, когда его заблокировали две другие машины.

"Из машин вышли по четыре человека, одетых в черное, в масках и с закрытыми лицами, вооруженных ножами, молотками и пистолетами. Они посадили потерпевшего в одну из машин", – говорится в публикации.

Затем, по данным агентства, злоумышленники избили жертву, чтобы тот перевел свои криптовалютные активы на счета, предположительно, принадлежащие преступникам. После нападения пострадавшему удалось описать одного из преступников, благодаря чему правоохранители смогли установить его личность.

"В настоящее время полиция Бали арестовала одного из подозреваемых преступников с инициалами К. А., гражданина России, когда он собирался покинуть Бали и отправиться в Дубай через международный аэропорт Денпасара", – говорится в материале.

Отмечается, что материальный ущерб составил 40 миллионов долларов. На данный момент индонезийские правоохранители координируют свои действия с Интерполом, чтобы найти всех соучастников преступления.

Ранее россиянин Андрей Веселов был задержан в Таиланде по подозрению в вымогательстве и незаконном лишении свободы другого гражданина России. Инцидент произошел 5 января.

По информации СМИ, мужчина вместе с сообщником вымогал деньги у россиянина, незаконно удерживая его силой в гостиничном номере. Веселов требовал, чтобы тот вернул ему 120 тысяч долларов, которые потерпевший якобы задолжал злоумышленнику после совместных операций с криптовалютой в России.