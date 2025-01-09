Bangkok Post: россиянина задержали в Таиланде по подозрению в вымогательстве

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Россиянин Андрей Веселов задержан в Таиланде по подозрению в вымогательстве и незаконном лишении свободы другого гражданина России. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Инцидент произошел 5 января. По информации издания, мужчина вместе с сообщником вымогал деньги у россиянина, незаконно удерживая его силой в гостиничном номере. Веселов требовал, чтобы тот вернул ему 120 тысяч долларов, которые потерпевший якобы задолжал злоумышленнику после совместных операций с криптовалютой в России.

Однако тот отказался выполнять требования, поэтому сообщник Веселова похитил из чемодана связанного мужчины примерно семь тысяч долларов и скрылся. Подозреваемого удалось установить с помощью записей камер видеонаблюдения. Однако злоумышленник уже покинул Таиланд. Сейчас, по данным журналистов, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Ранее суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвиняемых в сборе жуков, к штрафу в размере 14,2 тысячи долларов и условному сроку в два года с испытательным периодом до пяти лет. Граждане признали свою вину.

