На казахстанской границе задержали россиянина по подозрению в двойном убийстве в РФ

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На казахстанской границе задержали россиянина, который разыскивался за совершение двойного убийства в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

"На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ (Комитета национальной безопасности Казахстана. – Прим. ред.) и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России", – говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, мужчина подозревается в убийстве матери и ее несовершеннолетней дочери 23 января. Его удалось задержать на програнпосту в Туркестанской области республики при попытке пересечения границы.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции мужчины в РФ.

Ранее россиянин Марат Джанибеков, которого обвиняют в мошенничестве на 272 миллиона рублей, был выдворен Турцией в Россию. Мужчину задержали во Внуково. Ему вменяют в вину мошенничество, совершенное группой лиц по сговору в особо крупном размере, а также отмывание денег.

