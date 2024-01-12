Адвокат назвала крайне жесткими условия в Финляндии, в которых содержится россиянин Торден

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Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), задержанный в Финляндии по обвинениям в военных преступлениях, содержится в максимально жестких условиях, сообщила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.

По ее словам, он ограничен в правах намного строже, чем кто-либо другой из заключенных. Адвокат добавила, что формально суд никаких ограничений не устанавливал, но из-за того, что против Тордена приняты прямые санкции Евросоюза и США, он не имеет права получать денежные средства, кроме базовых выплат для заключенных.

Также Мальгина рассказала, что те преступления, в которых Тордена обвиняла украинская сторона, в Финляндии не считаются преступлениями и не подпадают под уголовную ответственность. Это подтвердил помощник генпрокурора Финляндии Юкка Раппе.

"Финляндия будет проводить свое собственное расследование по международным преступлениям в рамках универсальной подсудности. На практике это означает, что следствие может длиться сколько угодно долго – и год, и два, и неизвестно дойдет ли дело до вынесения обвинения", – заключила адвокат.

В конце августа стало известно о задержании гражданина по запросу властей Украины, однако на тот момент его личность не раскрывалась. По некоторым данным, мужчину задержали за месяц до этого, а посольство уведомило о ситуации только в конце лета.

Впоследствии появилась информация, что задержанным является Ян Петровский, один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер". Его обвинили в "террористических преступлениях", совершенных на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.

Позже в результате первого слушания Окружной суд города Хельсинки решил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Мужчину отправили в тюрьму города Вантаа. Воислав Торден отрицает свою вину.

