15 декабря, 18:40Политика
Дипломаты РФ заявили, что контактируют с Финляндией по защите интересов Тордена
Фото: depositphotos/alexeynovikov
Российские дипломаты контактируют с адвокатами задержанного россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) и работают с финскими властями. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Финляндии.
"Продолжаем работу по защите прав и законных интересов задержанного в Финляндии гражданина России", – говорится в сообщении.
О задержании россиянина по запросу властей Украины стало известно 25 августа, его личность сначала не раскрывалась.
Позже выяснилось, что задержанным оказался Ян Петровский – один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер".
Мужчину подозревают в террористических преступлениях, совершенных на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.
14 сентября суд в Финляндии оставил в силе его арест.
Верховный суд страны 8 декабря потребовал выпустить на свободу 36-летнего россиянина. Уточнялось, что оснований для нахождения мужчины под стражей нет, поэтому его необходимо освободить.
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