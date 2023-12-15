Дипломаты РФ заявили, что контактируют с Финляндией по защите интересов Тордена

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Российские дипломаты контактируют с адвокатами задержанного россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) и работают с финскими властями. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Финляндии.

"Продолжаем работу по защите прав и законных интересов задержанного в Финляндии гражданина России", – говорится в сообщении.

О задержании россиянина по запросу властей Украины стало известно 25 августа, его личность сначала не раскрывалась.

Позже выяснилось, что задержанным оказался Ян Петровский – один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер".

Мужчину подозревают в террористических преступлениях, совершенных на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.

14 сентября суд в Финляндии оставил в силе его арест.

Верховный суд страны 8 декабря потребовал выпустить на свободу 36-летнего россиянина. Уточнялось, что оснований для нахождения мужчины под стражей нет, поэтому его необходимо освободить.