Стала известна личность задержанного в Финляндии россиянина – СМИ

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Задержанным в Финляндии россиянином оказался Ян Петровский – один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая, по некоторым данным, может быть связана с ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает местный телеканал MTV Uutis.

Отмечается, что Петровского подозревают в "террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях". Тогда группа "Русич" участвовала в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик.

Украинские власти запросили у Финляндии экстрадицию Петровского. Дальнейшая судьба лидера диверсантов, как ожидается, будет решаться 25 августа в районном суде финского региона Итя-Уусимаа.

В телеграм-канале "Русича" между тем сообщается, что Петровского якобы задержали еще месяц назад, а информация об этом не разглашалась "в интересах человека и дела".

О задержании некоего россиянина в Финляндии ранее сообщило агентство РИА Новости. По его данным, финские власти проинформировали об этом посольство РФ в Хельсинки еще 23 августа. Задержание было осуществлено по запросу украинских властей. При этом в СМИ уже к этому моменту появилась информация о том, что россиянин связан ДШРГ "Русич".

