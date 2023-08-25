Россиянина задержали в Финляндии по запросу Киева

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В Финляндии по запросу украинских властей задержали российского гражданина. Об этом 23 августа финские правоохранительные органы проинформировали посольство РФ в Хельсинки, сообщает РИА Новости.

В тот же день дипмиссия направила финской стороне просьбу на проведение встречи с российским гражданином. Ответа пока не последовало.

Отмечается, что консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного, а также принимает необходимые меры для оказания консульской помощи.

По информации СМИ, задержанным является один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", в 2014–2015 годах принимавшей участие в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР и якобы имеющей связи с группой "Вагнер".

В декабре прошлого года правоохранительные органы Эстонии задержали россиянина Вадима Конощенка по запросу США. Его обвиняют в переправке американской продукции в Россию в обход санкций.

Посольство РФ в Таллине задержание россиянина назвало провокацией и очередным "захватом в заложники российского гражданина". В МИД РФ пообещали не оставить случившееся без ответа.

14 июля стало известно, что Конощенка экстрадировали из Эстонии в США. Если американский суд признает мужчину виновным, то ему грозит до 30 лет лишения свободы.

