Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США

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Россиянина Вадима Конощенка, задержанного в конце прошлого года в Эстонии, экстрадировали в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка.

Отмечается, что суд над мужчиной должен состояться уже 14 июля. Если его признают виновным, то ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Вадим Конощенок по запросу США был задержан правоохранительными органами Эстонии в декабре прошлого года. Его обвиняют в переправке американской продукции в Россию в обход санкций.

В посольстве РФ в Таллине задержание россиянина назвали провокацией и очередным "захватом в заложники российского гражданина". В МИД РФ пообещали не оставить случившееся без ответа.

