США добиваются экстрадиции задержанного в Эстонии россиянина

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США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там россиянина Вадима Конощенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В Америке считают, что Конощенок является сотрудником российской разведки. К материалам суда также приложена фотография мужчины в форме полковника ФСБ и электронная переписка, где обвиняемый открыто назвал себя полковником Федеральной службы безопасности.

Вместе с ним под стражу в США взяли Алексея Браймана и Вадима Ермоленко, которых также подозревают в закупках для российских потребителей западной продукции военного и двойного назначения в обход американских санкций. Прокуратура предложила отпустить их под залог в 250 тысяч и полмиллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в Германии арестовали россиянку, подозреваемую в причастности к подготовке госпереворота в ФРГ. Всего выдан ордер на арест 23 подозреваемых в подготовке госпереворота, включая гражданку России Виталию Б. Обвиняемых задержали 7 декабря.



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