Подозреваемая в причастности к подготовке госпереворота в ФРГ россиянка арестована

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Boris Roessler

Россиянка, подозреваемая в причастности к подготовке госпереворота в ФРГ, арестована, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Германии.

Всего выдан ордер на арест 23 подозреваемых в подготовке госпереворота, включая гражданку России Виталию Б. Обвиняемых задержали 7 декабря.

Кроме того, началась процедура экстрадиции в ФРГ двух подозреваемых в подготовке госпереворота. Как уточнили в ведомстве, они проживают в Италии и Австрии.

Отмечается, что федеральная прокуратура на основании ордеров на арест, выданных судьей федерального Верховного суда, арестовала граждан Германии Максимилиана Е. и Франка Х. в Италии и Австрии в минувшую среду.

7 декабря в Германии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота. По указу генпрокурора Германии и федерального ведомства уголовной полиции (BKA) были задержаны 25 мужчин и женщин. В Генпрокуратуре ФРГ заявили, что среди задержанных есть гражданка России.

Немецкие полицейские нашли у подозреваемых в подготовке государственного переворота в Германии список потенциальных "врагов", в который, в частности, вошла министр иностранных дел Анналена Бербок. В список попали 18 человек, среди которых известные германские политики и журналисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о причастности РФ к подготовке госпереворота в Германии. Он отметил, что Кремль получил информацию о задержании заговорщиков из СМИ.



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