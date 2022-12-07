Эксперт рассказал, кто хотел устроить госпереворот в Германии

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Переворот в Германии планировали совершить участники группы "Граждане империи", которые не признают создания немецкого государства в 1990 годы. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" рассказал эксперт-германист Андрей Шмидт.

"Они существуют достаточно давно, и по мере нарастания разных противоречий в обществе количество их растет. По последним подсчетам, их было уже под 10 тысяч человек, с ними пытались какое-то время бороться", – рассказал эксперт.

По его словам, попытка свергнуть правительство Германии стала далеко не первой. Несколько лет назад офицеры бундесвера на фоне большого количества беженцев в ФРГ начали готовить оружие и планировать свержение режима.

Ранее стало известно, что в ФРГ задержали подозреваемых в подготовке госпереворота. По указу генпрокурора Германии и федерального ведомства уголовной полиции (BKA) были задержаны 25 мужчин и женщин. В Генпрокуратуре ФРГ заявили, что среди задержанных была обнаружена гражданка России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг информацию о причастности РФ к попытке совершения госпереворота в ФРГ. Он отметил, что Кремль получил подобную информацию из СМИ.



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