Песков отверг причастность РФ к подготовке госпереворота в Германии

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Москва никаким образом не причастна к ситуации с подготовкой государственного переворота в Германии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может", – сказал он.

По словам Пескова, в Кремле об этой ситуации узнали из сообщений СМИ.

"Нам нечего сказать об этом", – добавил он.

Ранее сообщалось, что спецназ ФРГ провел масштабную операцию в отношении предполагаемых участников праворадикальной организации "Граждане Рейха", которые планировали штурмовать бундестаг. Были задержаны 25 мужчин и женщин, еще в отношении 27 проводятся следственные мероприятия.

Фигурантов подозревают в подготовке госпереворота. Немецкие правооохранители организовали обыски в более чем 130 домах, офисах и других помещениях. Отмечалось, что предполагаемые экстремисты связывались с представителями РФ, однако никакой поддержки они не получили.

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