11:32Политика
ФРГ не уведомляла посольство РФ о задержании россиянки по делу о подготовке госпереворота
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Gregor Bauernfeind
Российское диппредставительство заявило, что посольство РФ в Берлине не получало уведомлений от Германии о задержании гражданки России по подозрению в подготовке государственного переворота. Об этом сообщает ТАСС.
"К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало уведомлений от германской стороны о задержании российской гражданки в рамках упомянутого дела", – говорится в сообщении.
На данный момент известно, что российское посольство направило запрос в немецкую Генпрокуратуру из-за данного инцидента. Дипломаты РФ заявили, что готовы предоставить задержанной россиянке консульско-правовую помощь, если она об этом попросит.
Ранее сообщалось, что спецназ ФРГ провел масштабную операцию в отношении предполагаемых экстремистов праворадикальной организации "Граждане Рейха", которые планировали штурмовать бундестаг. Были задержаны 25 мужчин и женщин, еще в отношении 27 проводятся следственные мероприятия.
Фигурантов подозревают в подготовке госпереворота. Правоохранители Германии организовали обыски в более чем 130 домах, офисах и других помещениях. Отмечалось, что предполагаемые экстремисты связывались с представителями РФ, однако никакой поддержки они не получили.
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