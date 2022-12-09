В списке потенциальных "врагов" заговорщиков в Германии значилась Бербок – СМИ

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Немецкие полицейские нашли у подозреваемых в подготовке государственного переворота в Германии список потенциальных "врагов", в который, в частности, вошла министр иностранных дел Анналена Бербок. Об этом сообщает Die Tageszeitung.

По данным газеты, в список попали 18 человек, среди которых известные германские политики и журналисты. Помимо Бербок, в нем фигурируют председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен, генсек СДПГ Кевин Кюнерт, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц и бывший кандидат на пост канцлера от ХДС Армин Лашет. Всего в список были включены семь депутатов Бундестага.

Отмечается, что список был найден полицией еще до начала операции по задержанию заговорщиков. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии проинформировало всех упомянутых в списке деятелей о том, что они стали его фигурантами.

7 декабря в Германии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота. По указу генпрокурора Германии и федерального ведомства уголовной полиции (BKA) были задержаны 25 мужчин и женщин. В Генпрокуратуре ФРГ заявили, что среди задержанных есть гражданка России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о причастности РФ к подготовке госпереворота в Германии. Он отметил, что Кремль получил информацию о задержании заговорщиков из СМИ.

В ФРГ заявили, что задержанные по делу о госперевороте планировали создать новую армию

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