Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции в США

Фото: TACC/Daniel Leal-Olivas/Zuma

Основатель публикующей секретную информацию организации WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился в ЕСПЧ для обжалования экстрадиции из Великобритании в Соединенные Штаты, передает Reuters со ссылкой на заявление суда.

"Мы подтверждаем, что заявление получено", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что глава британского МВД Прити Пател приняла решение выдать американской стороне Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы. При этом до этого суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks в США.

Ассанжа задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.



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