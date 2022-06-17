Глава британского МВД приняла решение выдать США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

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Фото: AP Photo/Frank Augstein
Глава британского МВД Прити Пател приняла решение выдать США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы, сообщает ТАСС.
WikiLeaks уже сообщила, что подаст аппеляцию в Высокий суд Лондона на данное решение. Отмечается, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.
Ранее суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Его сторонники считают, что спустя два года судебных разбирательств судьбу журналиста вновь будет определять политическое решение.
Основателя WikiLeaks задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
Ему грозит до 175 лет лишения свободы. Журналист был взят под стражу британской полицией, после того как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.
Суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
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