Джулиан Ассанж женился в тюрьме строгого режима

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся в ​​тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне, женился на своем адвокате Стелле Моррис. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

На свадьбе присутствовали четыре гостя и двое свидетелей. Церемония прошла под наблюдением двух надзирателей.

Пара познакомилась в 2011 году, когда Моррис стала работать в юридической команде Ассанжа. В 2015 году между ними возникли романтические отношения. Известно, что у Ассанжа и Моррис есть двое детей.

Основателя WikiLeaks задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему грозит до 175 лет лишения свободы. Журналист был взят под стражу британской полицией, после того как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.