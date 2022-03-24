Джулиан Ассанж женился в тюрьме строгого режима

12:27
Фото: AP Photo/Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне, женился на своем адвокате Стелле Моррис. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
На свадьбе присутствовали четыре гостя и двое свидетелей. Церемония прошла под наблюдением двух надзирателей.
Пара познакомилась в 2011 году, когда Моррис стала работать в юридической команде Ассанжа. В 2015 году между ними возникли романтические отношения. Известно, что у Ассанжа и Моррис есть двое детей.
Основателя WikiLeaks задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему грозит до 175 лет лишения свободы. Журналист был взят под стражу британской полицией, после того как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: