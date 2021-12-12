Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме – СМИ

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Фото: Zuma/TASS/Ray Tang
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш. Об этом со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис сообщает издание Daily Mail.
По словам Морис, нарушение мозгового кровообращения произошло 27 октября во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. Она добавила, что у основателя WikiLeaks опущено правое веко, проблемы с памятью и другие симптомы неврологического повреждения.
"Он (Ассанж. – Прим. ред.) считает, что мини-инсульт был вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса в США против него и общим ухудшением здоровья", – говорится в публикации.
По информации издания, в министерстве юстиций Соединенных Штатов отказались от комментариев по этому поводу.
Ранее в МИД РФ заявили, что решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, который разрешил экстрадицию основателя Ассанжа в США, является позорным.
Основателя WikiLeaks задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. В случае экстрадиции ему грозит до 175 лет лишения свободы. Журналист был взят под стражу британской полицией, после того как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.
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