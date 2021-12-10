В МИД РФ назвали позорным решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа

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Решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, который разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, является позорным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля – очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова отметила, что данное решение контрастирует с завершением "саммита за демократию" и отмечаемым 10 декабря Международным днем прав человека.

Ранее Апелляционный суд Англии и Уэльса заявил, что вернет дело Джулиана Ассанжа в суд первой инстанции, который до этого постановил, что 50-летнего австралийца нельзя выдавать США из-за риска его самоубийства. Таким образом, была разрешена экстрадиция основателя WikiLeaks.

Ассанжа задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. В случае экстрадиции ему грозит до 175 лет лишения свободы. Журналист был взят под стражу британской полицией, после того как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.