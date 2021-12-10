Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

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Фото: AP Photo/Frank Augstein, File
Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, сообщает ТАСС. Защита основателя WikiLeaks имеет право оспорить этот вердикт.
Дело вернут в суд первой инстанции – Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летнего австралийца нельзя выдавать США из-за риска его самоубийства. Основатель WikiLeaks останется под стражей.
"Суд отверг разного рода критику представителей Ассанжа по поводу заверений, которые дала прокуратура США, и пришел к выводу, что они достаточны для того, чтобы снять обеспокоенность по поводу угрозы самоубийства Ассанжа, которая легла в основу решения окружного судьи. По этой причине суд принял решение удовлетворить апелляцию и постановил передать дело обратно в магистратский суд, чтобы судья направила дело на рассмотрение министра внутренних дел, который должен решить, должен ли Ассанж быть экстрадирован в США", – заявили в суде.
Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что считает решение лондонского суда большой ошибкой правосудия. По ее словам, это опасное и ошибочное решение.
Основателя WikiLeaks задержали в Лондоне в апреле 2019 года по запросу американской стороны. Ему предъявили 18 обвинений в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
Ассанжа задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. В случае экстрадиции ему грозит до 175 лет лишения свободы. Журналист был взят под стражу британской полицией, после того как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.
В июне 2020 года в США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Джулиана Ассанжа. В американском министерстве юстиции заявляли, что речь идет о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.
Программист из Австралии стал широко известен, после того как в 2010 году основанный им сайт опубликовал секретные документы Госдепа США, а также материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане.
В Сети появилось новое видео с котом Джулиана Ассанжа
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