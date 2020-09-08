Основатель WikiLeaks Ассанж стал лауреатом премии "Солидарность"

Фото: ТАСС/Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images

Лауреатом премии Союза журналистов России "Солидарность" стал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Об этом сообщил глава Союза Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 24".

"Джулиан Ассанж находится в реальной опасности, потому что если он будет выдан США, то ему грозит либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. И мы, без сомнений, проголосовали за то, чтобы вручить ему эту премию. Он уже знает, что он награжден. Сам Джулиан просил денежную часть премии передать в фонд семей погибших журналистов", – сказал Соловьев.

Прокуратура США предъявила Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютера в связи с публикацией в WikiLeaks секретных военных документов. В случае экстрадиции ему грозит до 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в тюрьме в Лондоне за нарушение условий освобождения под залог. Речь идет о событиях 2012 года, тогда Ассанжа обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Его задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США.

В апреле Ассанж был арестован в Лондоне. Журналист был взят под стражу британской полицией после того, как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.

Основателя WikiLeaks арестовали по двум причинам – из-за попытки скрыться от британского правосудия в 2012 году, а также по запросу об экстрадиции от США.

В июне 2020 года в США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Джулиана Ассанжа. В американском министерстве юстиции заявляли, что речь идет о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.

Программист из Австралии стал широко известен после того, как в 2010 году основанный им сайт опубликовал секретные документы Госдепа США, а также материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане.