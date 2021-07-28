Адвокат прокомментировал лишение Ассанжа гражданства Эквадора

12:32
Фото: ТАСС/ROPI via ZUMA Press
Решение суда о лишении Джулиана Ассанжа гражданства Эквадора является сомнительным и будет обжаловано, основатель WikiLeaks имел законное право на натурализацию, поскольку находился под международной защитой, заявил его адвокат Карлос Поведа. Об этом сообщает RT.
"Это постыдное решение основано на отчете Генеральной ревизионной комиссии, которую в то время возглавлял весьма сомнительный политик Пабло Сели. На данный момент он обвиняется в коррупции и проходит по 18 уголовным делам", – заявил он.
Кроме того, по словам Поведы, Ассанж во время нахождения в тюрьме "Белмарш" не имел возможности воспользоваться правом на защиту, поскольку не мог связаться ни с британскими, ни с эквадорскими адвокатами и представить необходимые доказательства.
"Конечно, этот политический процесс был использован в качестве единственного доказательства теми, кто хотел признать письмо о натурализации, выданное Ассанжу, недействительным <...>. Мы будем обжаловать приговор", – подчеркнул Поведа.
Основателя WikiLeaks задержали в Лондоне в апреле 2019 года по запросу американской стороны. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
Защита Ассанжа, как заявил главред Wikileaks Кристинн Храфнссон, будет оспаривать отказ освободить мужчину из тюрьмы строгого режима "Белмарш", где он содержится уже 20 месяцев.
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