Главред WikiLeaks сравнил экстрадицию Ассанжа в США со смертным приговором

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Разрешив экстрадицию журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, суд Лондона фактически подписал ему смертный приговор. Об этом заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

"Шестнадцать месяцев назад этот суд решил, что экстрадиция Ассанжа будет представлять угрозу для его жизни, что это будет равносильно смертному приговору. Теперь этот суд постановил вынести этот смертный приговор", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее в среду Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. Там ему грозит до 175 лет тюрьмы. При этом окончательное решение о передаче журналиста американским властям будет принимать министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы предоставить главе МВД доводы в пользу того, чтобы не давать согласия на экстрадицию. Как отмечает Храфнссон, теперь только у Патела и премьер-министра страны Бориса Джонсона есть власть спасти человека и остановить атаку на свободу слова.

Основателя WikiLeaks задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ему грозит до 175 лет лишения свободы. Журналист был взят под стражу британской полицией, после того как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.