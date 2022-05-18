Сторонники Ассанжа устроили акцию протеста у здания МВД Великобритании

Сторонники Джулиана Ассанжа устроили акцию протеста у здания МВД Великобритании. Люди пришли с транспарантами и требовали освободить основателя WikiLeaks, которому грозит экстрадиция в США. В демонстрации приняла участие жена Ассанжа, которая заявила, что происходящее – это политическое дело. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании. В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. Ему грозит 175 лет тюрьмы.

В Великобритании урезают расходы на жизнь. Жителям приходится экономить на еде. Такие данные приводит британский канал Sky News. Примерно 30% опрошенных признались, что пропускают приемы пищи, чуть более половины отказались от ресторанов и кафе, около 45% стали покупать более бюджетные продукты. Кроме того, примерно 65% перестали пользоваться отоплением, от поездок на машинах отказались около 45%. По прогнозам, инфляция к концу 2022 года вырастет до 10%.

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