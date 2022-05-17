"WOW эффект": мировой рекорд по сбору кубика Рубика

Новое видео от представителей Книги рекордов Гиннеса завирусилось в социальных сетях. Колумбиец Анхель Альворадо собрал три кубика Рубика жонглируя ими.

Сам рекорд 19-летниму ловкачу присудили за скорость. На весь трюк у него ушло 4 минуты и 31 секунда. Предыдущий рекорд тоже принадлежал ему.