Вторичное жилье в Москве подешевело впервые с 2017 года

13:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вторичное жилье в Москве начало дешеветь впервые с 2017 года, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на риелторскую компанию "Инком-недвижимость".
В апреле 2022 года стоимость одного квадратного метра снизилась на 0,2%. При этом за предыдущие пять лет вторичное жилье в среднем дорожало на 58% (до уровня 286,4 тысячи рублей за квадратный метр).
По словам риелторов, спрос на вторичное жилье сократился в апреле. Показатель упал вдвое в отношении характерного для этого месяца значения. При этом относительно марта на пике активности покупателей спрос уменьшился втрое.
В "Инком-недвижимости" рассказали, что продавцы пока не готовы увеличивать скидки. Эксперты объясняют эту тенденцию тем, что вторичный рынок формируют физлица, оценивающие недвижимость исходя из обстоятельств и субъективных мнений.
По данным компании, цены на вторичном рынке опускаются не быстрее 1% в месяц. При этом срок экспозиции к апрелю увеличился вдвое, даже с учетом грамотной оценки стоимости того или иного жилья.
Эксперты сервиса "Домклик" ранее рассказали, в каких регионах России можно купить наиболее доступное загородное жилье. В частности, за 210 тысяч рублей можно купить недвижимость в Ирбейском районе Красноярского края.
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