Названы места в России для выгодной покупки загородного жилья

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Специалисты сервиса Сбербанка "Домклик" провели исследование на тему того, где в России можно купить наиболее доступное загородное жилье. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Возглавил рейтинг Ирбейский район Красноярского края. Собственность там можно приобрести за 210 тысяч рублей. На второй позиции – Гагинский район Нижегородской области, где жилье обойдется в 350 тысяч рублей.

Замыкает тройку регионов с наиболее доступной загородной недвижимостью Березовский район Пермского края. Там жилье продается за 400 тысяч рублей, равно как и в Еланском районе Волгоградской области.

"Спрос на загородные дома демонстрирует характерный для начала сезона рост. В апреле объем предложения по загородным домам на "Домклике" в целом по России увеличился на 3,9% по сравнению с началом 2022 года (до 322,8 тысячи лотов)", – отметила глава аналитического центра сервиса "Домклик" Мария Ромчанова.

В Московской области самые дешевые дома располагаются в Егорьевске (1,38 миллиона рублей), Лотошине (1,74 миллиона рублей) и Зарайске (1,83 миллиона рублей).

В апреле аналитики ЦИАН составили список российских городов, где квартиру в новостройке можно приобрести менее чем за 2 миллиона рублей. Наиболее доступное жилье было обнаружено в Кирове, где квартира в новостройке обойдется в 1,43 миллиона рублей.

