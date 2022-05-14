"Wow эффект": в TikTok набрали популярность скачки на "лошадях"

Галопом по "Тик-Току" – в соцсеть ворвался неожиданный тренд. Пользователи имитируют скачки на лошадях и снимают это на видео.

Сам хобби-хорсинг претендует на целый вид спорта. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.