Эксперты рассказали, как выбрать беруши

Больше половины россиян время от времени страдают недосыпом из-за ночного шума. Это данные социологического опроса. Ситуацию помогут исправить специальные ушные вкладыши – беруши.

Какие беруши стоить купить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

