Московский театр иллюзий представит "Сказку о белом тигре"

Фото: Александр Авилов

Московский государственный театр иллюзий представит "Сказку о белом тигре" на сцене КЦ "Зодчие" 16 апреля.



Главная героиня – храбрая девочка с горящим и добрым сердцем. Вместе с ней зрители отправятся в волшебный снежный лес, полный чудес и магии, где встретят заколдованного белого тигра, найдут новых пушистых друзей, побывают на балу у Белой Королевы. Но опасности и сложности на пути неизбежны. Отважной героине и ее помощникам придется сразиться с Колдуном, чья сила очень велика. Удастся ли маленькой девочке и ее помощникам вырвать из рук злодея волшебное зеркало, способное разрушить чары и расколдовать тигра?

В спектакле много превращений и чудес: причудливая игра света, видеоэффекты, иллюзии. Герои – настоящие волшебники, а великолепная музыка композитора Дениса Новикова дополняет захватывающий сюжет.

"Сказка о белом тигре" понравится и детям, и их родителям: зрители погрузятся в атмосферу загадочности и волшебства и оценят эффектные декорации, красочные костюмы Натальи Амирджанян и, конечно, оригинальную задумку и ее воплощение режиссером-постановщиком Евгенией Белолипской.





Cеансы: 16 апреля, 12:00

Возраст: 0+

Адрес: КЦ "Зодчие" (ул. Партизанская, д. 23)

