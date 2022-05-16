Вертолет с тремя людьми на борту разбился в Южной Корее – СМИ

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Фото: Москва 24/Долматова Елена
Вертолет Sikorsky S-61N потерпел крушение в провинции Кенсан-Намдо в Южной Корее. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает агентство Yonhap.
Инцидент произошел, когда воздушное судно транспортировало строительные материалы на вершину одной из гор. На борту находились три человека.
По информации издания, все находящиеся на борту остались живы, но получили серьезные травмы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами крушения частного вертолета во Франции. Трагедия произошла в департаменте Пюи-де-Дом. Связь с экипажем была потеряна через несколько часов после взлета.
Воздушное судно обнаружили на перевале Беаля, вертолет был охвачен пламенем. К моменту прибытия спасателей выживших на борту не было.
До этого на северо-западе Венесуэлы разбился военный вертолет Ми-17, принадлежавший армии республики. Трагедия произошла в штате Лара. В результате случившегося погибли два пассажира вертолета. При этом оба пилота смогли выжить.
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