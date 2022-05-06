"Доктор 24": шашлык

Шашлычный сезон стартовал. Но многие стараются есть шашлык пореже. Боятся, что он повышает уровень холестерина, провоцирует развитие рака и может заразить паразитами.

Кому он на самом деле может навредить? В чем полезнее всего мариновать шашлык? И как его жарить, чтобы в нем не было канцерогенов и паразитов?

Об этом – в программе "Доктор 24".