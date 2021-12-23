The City: кавказская кухня

Меню ресторанов кавказской кухни перед Новым годом стало еще разнообразнее и экзотичнее. Гастрокритик Саша Ильин рассказал, какие блюда и в каких заведениях нужно попробовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.