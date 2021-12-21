"Личная территория": "выдали номер"

Больше года назад в жизни Елены Владимировны наступила черная полоса. Новый сосед произвел перепланировку, сделав из одной квартиры 4 однокомнатные с индивидуальным санузлом в каждой. Эти "номера" Владимир Ильин сдает посуточно.

Пенсионерка теперь не спит ночами из-за шума насоса, который постоянно гудит за стеной и криков постояльцев. С ее слов, гости заселяются в любое время суток. Хозяин хостела же уверяет, что все документы у него в порядке, а если соседям мешает шум, то пусть делают себе звукоизоляцию. б этом – в программе "Личная территория".