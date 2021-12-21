В Москве установили более 1 тысячи новогодних елей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты комплекса городского хозяйства закончили украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам.
"В общей сложности установили более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше 1 тысячи елей", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
На Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе установили самые большие ели высотой около 25 метров. Для украшений использовано современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Для декора специалисты применяют уже имеющиеся конструкции, которые переделывают в соответствии с датой и символикой праздника.
"За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными с возможностью многократного использования и изменения их вида", – пояснил заммэра.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичный общественный транспорт и городскую коммунальную технику украсили к новогодним праздникам. По его словам, праздничные гирлянды украсили 2 000 автомобилей такси, 1 460 автобусов, 50 электробусов, 20 трамваем, 11 вагонов Московских центральных диаметров (МЦД) и четыре автоматических комплекса "Паркон" Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
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