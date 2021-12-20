Синоптик заявил о максимальных для декабря морозах в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и европейской части России об усилении холодов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Начиная с сегодняшнего дня сначала в Северо-Западный, затем в Центральный федеральный округ будут поступать очень холодные воздушные массы с северо-востока, с Карского моря, с севера Таймыра и даже с Восточно-Сибирского моря", – рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что в Москве к полуночи 20 декабря температура воздуха понизится до 15 градусов мороза. Впоследствии холодный фронт распространится в центральную часть России, а также в Ростовскую область и в Краснодарский край.

По словам специалиста, погода по европейской части страны будет ниже нормы на 10–13 градусов. В южных регионах РФ отставание от нормы составит 5–8 градусов.

Так, в ночь с 20 на 21 декабря в Москве будет минус 19–21 градус. По области станет холоднее – до минус 24 градусов. Самым же холодным днем недели будет среда: ночью воздух охладится до минус 22–24 градусов, днем ожидается 18–20 градусов мороза.

Небольшое потепление Вильфанд спрогнозировал к выходным. Ночные температуры будут держаться на уровне 10–15 градусов ниже нуля, днем ожидается минус 4–9 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что во вторник, 21 декабря, начнется астрономическая зима, которая принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов. В дневные часы температура воздуха будет составлять минус 18–16 градусов.

Из-за аномальных холодов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Москве с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря, а в Подмосковье – с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря. Температура окажется ниже климатической нормы на 7–12 градусов.

В связи с похолоданием МОЭК повысит температуру в городской системе теплоснабжения.

