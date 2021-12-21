Минимальная температура воздуха в Москве достигла -16,6 градуса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о минимальных температурах в столичном регионе ночью 21 декабря. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Минимальная температура воздуха в Москве на базовой метеостанции составила -16,6 при ночной норме декабря – -8,6", – говорится в публикации.
В Московской области самую низкую температуру зафиксировали в Сергиевом Посаде, где столбики термометров опустились до отметки -19,1 градуса.
Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что 21 декабря начнется астрономическая зима, которая принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов.
Из-за аномальных холодов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует в Москве с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. Температура окажется ниже климатической нормы на 7–12 градусов.
Из-за сильных морозов в столичной системе отопления подняли температуру до максимума.
Москвичей предупредили о 30-градусных морозах
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