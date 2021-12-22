"Личная территория": "кредит на выживание"

Ирина Вячеславовна потеряла квартиру, в которой прожила 58 лет. Жилье продали с аукциона, после того как пенсионерка не смогла рассчитаться по кредиту, полученному у частного инвестора.

Новая собственница, видимо, решила выжить пожилую женщину из квартиры, как можно скорее, не дожидаясь решения суда. Она выламывала замки, пилила дверь, обрезала провода и запенивала унитаз и раковину в ванной.

Ирина Вячеславовна считает, что махинация с ее квартирой была продумана заранее мошеннической организацией. Об этом – в программе "Личная территория".