В Госдуме призвали не менять правила сдачи экзаменов после неудачи Алисы Тепляковой

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Время приема экзамена в вузах не стоит регламентировать, а следует отдать на усмотрение преподавателей, заявил Москве 24 первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Ранее сообщалось, что отец 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой устроил драку в здании факультета после экзамена, а также напал на заведующего кафедрой. По словам мужчины, девочка провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту, и получила неудовлетворительную оценку.
Депутат добавил, что психологический факультет МГУ является одним из лучших психфаков в мире и учиться на нем объективно сложно. "Учиться сложно не только по уровню знаний и подготовки, но и психологически. На факультете есть такие темы, которые могут выходить за рамки представления мира 9-летнего ребенка. Например, тот же Эдипов комплекс", – сказал Александр Мажуга.
В то же время парламентарий считает, что законодательно не стоит ограничивать возраст приема студентов в вуз. "Вводить рамки законодательные с точки зрения приказов не совсем правильно. Это должно быть на уровне понимания родителей. Но если понимания у родителей нет, то с ними надо проводить беседы", – подчеркнул депутат.
Полиция организовала проверку после конфликта отца 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ имени Ломоносова. По его словам, экзамен, который сдавала дочь, проводился с нарушениями. По версии мужчины, о сдаче не предупредили родителей. В частности, уточнил он, девочка готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме.
В пресс-службе факультета психологии МГУ, в свою очередь, сообщили, что Тепляков был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними. Тем не менее он решил нарушить правила поведения на факультете, в том числе санитарные требования. В вузе также рассказали, что во время экзамена юная первокурсница выбежала из аудитории, расстроившись из-за неправильного ответа. Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс, а затем поступила в МГУ.
В МГУ прокомментировали скандал с участием отца 9-летней студентки
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