В Госдуме призвали не менять правила сдачи экзаменов после неудачи Алисы Тепляковой

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Время приема экзамена в вузах не стоит регламентировать, а следует отдать на усмотрение преподавателей, заявил Москве 24 первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Ранее сообщалось, что отец 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой устроил драку в здании факультета после экзамена, а также напал на заведующего кафедрой. По словам мужчины, девочка провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту, и получила неудовлетворительную оценку.





Александр Мажуга первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Преподаватель понимает, сколько ему необходимо времени, для того чтобы оценить уровень знания студента и принять его. Для кого-то и 20 минут достаточно, а кому-то и часа мало. Тут я точно на стороне преподавателя, и мы не должны каким-то образом регламентировать время приема экзамена.

Депутат добавил, что психологический факультет МГУ является одним из лучших психфаков в мире и учиться на нем объективно сложно. "Учиться сложно не только по уровню знаний и подготовки, но и психологически. На факультете есть такие темы, которые могут выходить за рамки представления мира 9-летнего ребенка. Например, тот же Эдипов комплекс", – сказал Александр Мажуга.

В то же время парламентарий считает, что законодательно не стоит ограничивать возраст приема студентов в вуз. "Вводить рамки законодательные с точки зрения приказов не совсем правильно. Это должно быть на уровне понимания родителей. Но если понимания у родителей нет, то с ними надо проводить беседы", – подчеркнул депутат.

Полиция организовала проверку после конфликта отца 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ имени Ломоносова. По его словам, экзамен, который сдавала дочь, проводился с нарушениями. По версии мужчины, о сдаче не предупредили родителей. В частности, уточнил он, девочка готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме.

В пресс-службе факультета психологии МГУ, в свою очередь, сообщили, что Тепляков был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними. Тем не менее он решил нарушить правила поведения на факультете, в том числе санитарные требования. В вузе также рассказали, что во время экзамена юная первокурсница выбежала из аудитории, расстроившись из-за неправильного ответа. Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс, а затем поступила в МГУ.