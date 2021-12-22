В МГУ намерены обеспечить девятилетней студентке комфортное пребывание в вузе

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Факультет психологии МГУ имени Ломоносова намерен обеспечить комфортное пребывание девятилетней студентки Алисы Тепляковой в вузе.

"Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы факультета.

Ранее между отцом девятилетней студентки и представителями вуза произошел конфликт. Сообщалось, что Евгений Тепляков ждал свою дочь с экзамена, после чего устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой.

По словам Теплякова, экзамен, который сдавала дочь, проводился с нарушениями процедуры. Кроме того, по версии мужчины, о сдаче не предупредили родителей. В частности, уточнил он, студентка готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. Кроме того, девочка якобы провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту, что и побудило отца искать дочь.

В пресс-службе факультета психологии МГУ, в свою очередь, сообщили, что Тепляков был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними. Тем не менее он решил нарушить правила поведения на факультете, в том числе санитарные требования.

В вузе также рассказали, что во время экзамена юная первокурсница выбежала из аудитории, расстроившись из-за неправильного ответа. После этого отец решил прорваться в аудиторию.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс, а затем поступила в МГУ.