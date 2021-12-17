"The City": гастрокритик рассказал, что можно попробовать на новогодних ярмарках

Гастрокритик телеканала Москва 24 Александр Ильин посетил фестиваль "Путешествие в Рождество" и рассказал, что нужно попробовать в первую очередь.

Что могут найти необычного любители мучной и мясной продукции? Подробности – в сюжете The City.