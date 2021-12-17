В Роскачестве рассказали о количестве нитратов в зимних овощах

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Зимние помидоры, огурцы и другие овощи, вопреки распространенному среди потребителей мнению, не содержат нитратов и опасных пестицидов, заявила руководитель отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По ее словам, исследования показали, что большая часть российских тепличных овощей обладает высочайшим качеством и хорошими вкусовыми свойствами.

При выборе овощей зимой Котельникова рекомендует отдавать предпочтение брендированным упакованным продуктам, поскольку на этикетке с торговым наименованием можно прочитать ботаническое название и страну выращивания. Надежность таких фасованных овощей гораздо выше, чем у развесных, добавила эксперт.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку, опасные микроорганизмы и консерванты в 81% образцов красной икры. По словам специалистов, за четыре года количество красной икры, нарушающей обязательные требования безопасности, увеличилось с 31 до 81%.