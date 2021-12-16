В Подмосковье цена "борщевого набора" увеличилась почти вдвое с начала года

Фото: depositphotos/urban_light

Овощи из "борщевого набора" в Подмосковье возросли в цене почти в два раза с начала 2021 года. Такие данные привел министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Как уточнил глава областного Минсельхоза, речь идет о списке, в который входят морковь, картофель, свекла и капуста.

"Если говорить о картофеле, то в прошлом году это цена была порядка 14–15 рублей за 1 килограмм. Сейчас эта цена превышает уже 30 рублей. Это и капуста, и свекла", – передает Агентство "Москва" слова Воскресенского.

Как пояснил министр, рост цен на овощи объясняется крупным недобором урожая на всей территории страны. Это произошло в результате крайне жаркого и засушливого лета.

"Правительство Московской области вместе с нашими федеральными коллегами ажиотаж пытается урегулировать. Мы надеемся, что дальнейшего резкого роста цен не произойдет", – выразил мнение Воскресенский.

Глава регионального отделения Минсельхоза дополнительно отметил увеличение стоимости свинины и мяса птицы. Такое положение дел на рынке объясняется массовой ликвидацией поголовья из-за большого количества очагов заболевания в текущем году.

Ранее в ЦБ допустили риск повторного резкого роста цен на продовольствие в следующем году. Кроме того, может возрасти стоимость энергетических товаров.

До этого глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что государство увеличит поддержку производителей, чтобы не допустить подорожания продуктов питания. Он также подчеркнул, что российские власти не допустят дефицита продуктов.