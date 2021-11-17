ЦБ РФ видит риск повторного резкого роста цен на продовольствие в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов сообщил, что в следующем году возможен риск повторного резкого роста цен на продовольствие. Об этом сообщает ТАСС.
Во время выступления на международном форуме Московской биржи он также сообщил о риске роста цен на энергетические товары.
"Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году – посмотрите, что происходит с ценами на удобрение", – сказал он.
Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что государство увеличит поддержку производителей, чтобы не допустить подорожания продуктов питания.
По его словам, в условиях мирового кризиса основная задача состоит в том, чтобы отвязать от мировых внутренние цены на продовольствие. Патрушев также подчеркнул, что российские власти не допустят дефицита продуктов.
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